МИД Китая: США, Британия, Австралия и Канада заплатят за бойкот Олимпиады-2022 в Пекине
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Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страны, объявившие дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, заплатят за свои действия. В настоящее время дипбойкот объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.
«Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций. Это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят за свои ошибочные действия», — приводит слова чиновника Money Control.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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