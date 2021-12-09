МИД Китая: США, Британия, Австралия и Канада заплатят за бойкот Олимпиады-2022 в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страны, объявившие дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, заплатят за свои действия. В настоящее время дипбойкот объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.

«Я хочу подчеркнуть, что США, Великобритания, Австралия и Канада используют олимпийскую платформу для политических манипуляций. Это не получит поддержки, и таким образом они изолируют сами себя. Они заплатят за свои ошибочные действия», — приводит слова чиновника Money Control.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).