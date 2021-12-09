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Российские кёрлингисты вышли в полуфинал олимпийского отбора среди смешанных пар

Российские кёрлингисты вышли в полуфинал олимпийского отбора среди смешанных пар
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Российские кёрлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев вышли в полуфинал олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. Отборочные соревнования за право выступить на Играх-2022 в Пекине проходят в Леувардене (Нидерланды).

В четвертьфинальном матче Сидорова и Тимофеев нанесли поражение команде Финляндии со счётом 10:5.
За выход в финал олимпийской квалификации россияне поспорят с командой США, также выигравшей свой четвертьфинал. Матч состоится сегодня, 9 декабря, и начнётся в 20:00 мск.

По итогам квалификационного турнира путёвки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине получат две лучшие команды.

Ранее трансляцию олимпийской квалификации по кёрлингу отменили из-за рекламы секс-игрушек.

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