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Представлена экипировка сборной России на Паралимпиаду-2022 в Пекине. Фото

Представлена экипировка сборной России на Паралимпиаду-2022 в Пекине. Фото
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Генеральный партнёр и официальный экипировщик российских паралимпийцев на Паралимпиаде в Пекине (Китай), компания Forward представила форму спортсменов. Экипировка соответствует требованиям Спортивного арбитражного суда (CAS).

Фото: Forward

Фото: Forward

«Это большая честь для нас — предоставить спортивную форму для российских паралимпийцев, предоставив им экипировку общего назначения на предстоящих играх в Пекине. Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им побед! Надеемся, что наша форма, выполненная в цветах российского триколора, поможет им в поддержании боевого духа и достижении всех поставленных целей» — сказал генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков.

Зимняя Паралимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 13 марта 2022 года.

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