Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фигурному катанию.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
4 февраля
5:02 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:41 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:22 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
6 февраля
4:37 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:57 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
7 февраля
4:22 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
5:31 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:37 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
8 февраля
4:22 — мужчины, короткая программа.
10 февраля
4:38 — мужчины, произвольная программа.
12 февраля
14:07 — танцы на льду, ритм-танец.
14 февраля
4:22 — танцы на льду, произвольный танец
15 февраля
13:08 — женщины, короткая программа.
17 февраля
13:08 — женщины, произвольная программа.
18 февраля
13:38 — спортивные пары, короткая программа.
19 февраля
14:08 — спортивные пары, произвольная программа.
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