Основатель ZASPORT рассказала о задаче, которая стояла при разработке формы для ОИ-2022

Основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина рассказала, как разрабатывалась форма российских спортсменов к Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). 10 декабря на «ВТБ Арене» прошла презентация коллекции.
«При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача — сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны. Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России. Можно сказать, города и озёра нашей родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев.
Также мы уже по сложившейся традиции вспомнили страну, где проходит Олимпиада: на форме есть и надпись BEIJING, и драконы, приносящие удачу. Мы использовали цвет цин, который в Китае считается одним из символов жизненной энергии.
Особое внимание уделили подбору материалов, чтобы спортсменам было комфортно в непростых климатических условиях. Зимняя коллекция гораздо сложнее и детализированнее летней. Мы старались максимально продумать посадку изделий, ткани, фурнитуру. Я надеюсь, что экипировка ZASPORT принесёт спортсменам удачу, ведь мы создавали eё с огромной любовью и невероятным уважением к нашим олимпийцам», — сказала основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.
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