Поздняков: импонирует, что коллеги из ZASPORT находят интересные решения для формы

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился мнением о новой форме российских спортсменов, которая была разработана к Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай). 10 декабря на «ВТБ Арене» прошла презентация коллекции фирмы ZASPORT.



«Творческий подход к дизайну экипировки, наряду с высокими стандартами её качества, уже традиционно выгодно отличает форму наших спортсменов, в которой они выступают на Олимпийских играх. Мне импонирует, что наши коллеги из ZASPORT находят интересные решения, которые, с одной стороны, подчёркивают уникальность и самобытность России, делают предметы экипировки легко узнаваемыми для всех, а с другой интегрируют в них элементы культурного кода принимающей Олимпийские игры страны. Очень важно, что в процессе создания экипировки принимают активное участие спортсмены, которые могут подсказать определённые нюансы. С учётом этого, думаю, весь модельный ряд будет удобным и практичным», — сказал Поздняков.