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Евгения Медведева рассказала, что ей понравилось в форме российских спортсменов на ОИ-2022

Евгения Медведева рассказала, что ей понравилось в форме российских спортсменов на ОИ-2022
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Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, поделилась мнением о новой форме российских олимпийцев. Компания ZASPORT представила одежду, которую российские спортсмены будут использовать на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).

«Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета — красный, синий; необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты — это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава», — сказала Медведева.

Официальная презентация новой формы проходила 10 декабря на «ВТБ Арене».

Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции Как выглядит новая форма сборной России к Олимпиаде-2022 в Пекине? Фото новой коллекции
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Новости. Олимпиада 2022
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