Евгения Медведева рассказала, что ей понравилось в форме российских спортсменов на ОИ-2022

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, поделилась мнением о новой форме российских олимпийцев. Компания ZASPORT представила одежду, которую российские спортсмены будут использовать на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).



«Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета — красный, синий; необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты — это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава», — сказала Медведева.



Официальная презентация новой формы проходила 10 декабря на «ВТБ Арене».