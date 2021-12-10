Гурейро: уверен, что сборная ОКР будет выглядеть в Пекине стильно и достойно

Российский фигурист Джонатан Гурейро, являющийся членом Комиссии спортсменов ОКР, поделился мнением о новой форме российских олимпийцев. Компания ZASPORT представила одежду, которую российские спортсмены будут использовать на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай).



«Для меня большая честь, что я участвовал в разработке этой коллекции. Мы с коллегами из комиссии спортсменов видели эскизы, обсуждали первые образцы, вносили наши коррективы. Очень приятно, что наши пожелания учитываются и к нашему мнению прислушиваются. Финальный результат мне очень симпатичен, и я уверен, что сборная ОКР будет выглядеть в Пекине стильно и достойно», — сказал Гурейро.

Презентация формы проходила в Москве на «ВТБ Арене» 10 декабря.