Загитова и Плющенко выступили на презентации олимпийской формы сборной России. Фото

10 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена» состоялась презентация коллекции бренда ZASPORT для российских спортсменов для XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Российская фигуристка Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года, поделилась мнением о новой форме российских олимпийцев.



«Мне нравится то, что в коллекции есть яркие цвета — красный, синий; необычные принты, которые очень интересно разглядывать. Мои фавориты — это наградной костюм с олимпийскими кольцами, выполненный в очень нежной цветовой гамме, олимпийка со вшитой маской и модная балаклава», — сказала Медведева.

Лучшие кадры презентации олимпийской формы сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.