Непривитых спортсменов младше 18 лет освободят от карантина на Олимпиаде в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение в качестве исключения освободить несовершеннолетних спортсменов от необходимости отбывать 21-дневный карантин по прибытии в Олимпийскую деревню в Пекине.
Об этом говорится в обновлённом руководстве по безопасному проведению зимних Олимпийских игр – 2022. Помимо несовершеннолетних, под исключение попадут люди с тяжёлой аллергической реакцией на компоненты вакцины от COVID-19, миокардитом и перикардитом, серьёзными побочными эффектами после первого укола вакцины, тромбозом, беременные женщины из стран, где их вакцинация не одобрена. Все они смогут находиться на соревнованиях и в Олимпийской деревне в формате «пузыря» наравне с вакцинированными атлетами.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
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