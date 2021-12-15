Владимир Путин объявил, что рассчитывает поучаствовать в церемонии открытия ОИ в Пекине

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведём переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Владимир Путин обратился к сборной России по теннису после победы национальной команды на Кубке Дэвиса.