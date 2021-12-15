Владимир Путин объявил, что рассчитывает поучаствовать в церемонии открытия ОИ в Пекине
Поделиться
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Он обратился к председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.
«Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведём переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — приводит слова Путина «РИА Новости Спорт».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее Владимир Путин обратился к сборной России по теннису после победы национальной команды на Кубке Дэвиса.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
11:44
-
10:41
- 14 декабря 2021
-
20:09
-
11:30
-
10:57
-
02:01
- 13 декабря 2021
-
20:53
-
18:53
-
17:21
-
16:47
-
15:16
-
13:33
-
12:23
-
11:23
-
11:09
-
10:23
- 12 декабря 2021
-
20:40
-
19:21
-
17:12
-
11:53
-
09:59
- 11 декабря 2021
-
22:59
-
19:35
-
19:11
-
18:15
-
12:52
- 10 декабря 2021
-
23:34
-
21:50
-
21:25
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
12:56
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент