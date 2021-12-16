Тандреволд: ОИ-2022 будут отличаться от других условиями, нужно быть готовой

Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандреволд поделилась ожиданиями от Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Она призналась, что готовится к сложным соревнованиям.



«Я думаю, что зимние Олимпийские игры будут отличаться от других, учитывая все обстоятельства, связанные с коронавирусом. Кроме того, ожидаются непростые погодные условия, холод и ветер. Поэтому моя цель — быть готовой к любым сложностям. Конечно, важнейшая цель — олимпийская медаль, но я пытаюсь не класть все яйца в одну корзину. Не думаю, что логично думать о том, как выиграть медаль любой ценой. Я люблю Кубок мира и буду там тоже прикладывать максимум усилий.



Цель на этот сезон? Улучшить результаты в спринтах, чтобы я могла также бороться за подиум в гонках преследования. Хочу повысить свой средний уровень, стать более стабильной», — цитирует норвежку Nordic Magazine.