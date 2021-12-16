Премьер-министр Японии не поедет на Олимпийские игры в Пекин

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что не будет посещать Пекин (Китай) во время зимних Олимпийских игр 2022 года. При этом японская сторона пока не приняла решение о возможном участии официальных лиц в церемонии открытия Олимпиады.



«Я сам не планирую участвовать. Решение об участии официальных лиц в церемонии открытия и прочих мероприятиях ещё не принято. Мы будем решать, исходя из национальных интересов», — приводит слова Кисиды Reuters.



Некоторые страны объявили дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине. Он предполагает отказ от поездки в страну официальных лиц, но полноценное участие спортсменов. 6 декабря власти США сообщили о дипломатическом бойкоте. Вскоре к ним присоединились Австралия, Великобритания и Канада.