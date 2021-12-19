Дональд Трамп выступил против бойкота Олимпийских игр в Пекине

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с дипломатическим бойкотом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Ранее власти США сообщили о дипломатическом бойкоте. Официальные лица из Вашингтона не поедут в Пекин для участия в мероприятиях. Вскоре к бойкоту присоединились Австралия и Канада.
Трамп напомнил, что в 1980 году власти США бойкотировали Олимпийские игры в Москве.
«Бойкот? Я видел, как это сделал Джимми Картер. Это было ужасно. Такие решения бьют по спортсменам. Мы можем принять более мощные меры.
Я хочу видеть, как команда США участвует в Играх, как американцы выигрывают золотые, серебряные и бронзовые медали», — цитирует Трампа «РИА Новости» со ссылкой на эфир Fox.
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
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