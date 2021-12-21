На Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменов обяжут ежедневно сдавать ПЦР-тест

Андрей Конокотин, руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России, рассказал о последнем своде правил для участников Олимпиады-2022 в Пекине.

«Сдача двух ПЦР-тестов в течение 96 часов перед вылетом, один из которых обязательно должен быть за 72 часа до вылета. Ежедневная сдача мазка из горла во время Игр. Вакцины по-прежнему признаются любые. Оргкомитет Игр принимает любые формы ПЦР-тестов», — цитирует Конокотина «Матч ТВ».

Напомним, Игры в Пекине начнутся 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Всего будет разыграно 107 комплектов медалей. Больше всего возможностей стать олимпийским призёром будет у конькобежцев (16 комплектов) и фристайлистов (13 комплектов).