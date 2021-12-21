«Аэрофлот» из-за китайского Нового года отменил рейсы в Пекин для российских олимпийцев

Грузопассажирские рейсы авиакомпании «Аэрофлот», которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года. Об этом сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.

«Вчера мы получили информацию, что в связи с празднованием китайского Нового года наши рейсы „Аэрофлота“, которыми мы планировали привезти участников Игр с 1 по 14 февраля, будут отменены. Эти рейсы являются грузовыми, в них размещали спортсменов. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», — приводит слова Конокотина ТАСС.