«Аэрофлот» из-за китайского Нового года отменил рейсы в Пекин для российских олимпийцев
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Грузопассажирские рейсы авиакомпании «Аэрофлот», которыми российские спортсмены планировали прилететь в Пекин на Олимпийские игры в период с 1 по 14 февраля, отменены из-за празднования китайского Нового года. Об этом сообщил руководитель главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.
Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
«Вчера мы получили информацию, что в связи с празднованием китайского Нового года наши рейсы „Аэрофлота“, которыми мы планировали привезти участников Игр с 1 по 14 февраля, будут отменены. Эти рейсы являются грузовыми, в них размещали спортсменов. Сейчас мы занимаемся этим вопросом», — приводит слова Конокотина ТАСС.
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