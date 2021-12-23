Владимир Путин ответил на вопрос Дмитрия Губерниева о дипбойкоте США Олимпиады в Пекине

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос известного российского комментатора Дмитрия Губерниева о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине со стороны США.
«Это решение неприемлемое и ошибочное. Разговаривал с одним из бывших президентов США — догадайтесь с кем, он сказал мне, что блокады Олимпиад были большой ошибкой.
США продолжает наступать на те же грабли. Основная причина — попытки сдержать развитие КНР. Спорт должен объединять людей. Когда спорт лишают основной ценности, ему наносится огромный ущерб. Все совершают ошибки — правда, не все их повторяют. Дело не в руководителях, отношениях. Основная задача — не дать возможности поднять голову конкурентам. Мы всегда были против политизации спорта», — сказал Путин на пресс-конференции.
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