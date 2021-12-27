Глава ОКР рассказал о роли Евгении Медведевой на Олимпиаде в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева будет выполнять функции амбассадора на Олимпиаде в Пекине (Китай). О роли Медведевой рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Также спортсменка будет комментировать соревнования на Первом канале.
«Безусловно, любой человек, который в официальном порядке едет на эти Игры, обладает определённым функционалом. Мы прекрасно понимаем, что в ковидных условиях важно максимально снизить количество условных болельщиков. Все до одного, кто туда полетит, будут люди с той или иной миссией. Безусловно, к ним относится и амбассадор команды.
Медведева — отличный амбассадор, у неё замечательный «тик-ток», большое количество подписчиков. И оно растёт с геометрической прогрессией во многом благодаря её тандему в «Ледниковом периоде» с Даней Милохиным. Здесь выбор в пользу Медведевой заключался изначально в том, что в самый сложный период наших взаимоотношений с МОК во время Пхёнчхана она участвовала со мной во многих мероприятиях, выступала на исполкоме перед членами МОК сразу после того, как завоевала медаль на Играх. Мы это не забываем и ценим… Статус амбассадора подходит ей целиком и полностью.
Комментирование — это важная роль, но наряду с этим ОКР активно развивает свои соцсети. Мы не можем по понятным причинам организовывать Дом болельщика, поэтому будем общаться через соцсети, как это было в Токио. И Женя, надеемся, со своей стороны нам в этом поможет, равно как и в плане дополнительного позитивного общения со своими коллегами-спортсменами», — цитирует Позднякова ТАСС.
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