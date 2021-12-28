Вице-премьер России призвал лишить США флага и гимна на ОИ за дипбойкот Игр в Пекине

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал лишить США флага и гимна на Олимпиаде за то, что они объявили дипломатический бойкот Играм-2022 в Пекине (Китай).

«Бойкоты никогда не приносили пользы, все будут вспоминать об этом с горечью. Жаль, что госдеп США снова разыгрывает эту карту. Как только Олимпиада, они снова достают эти шаблоны. Думаю, было бы справедливым подходом лишать флагов и гимнов тех, кто бойкотирует.

Насчёт бойкотов идёт всегда лукавство и передёргивание. Это всё надо объяснять и рассказывать, это миссия СМИ. Нельзя бойкотировать, не должна политика вмешиваться в спорт. Это уже доказано. Олимпийские игры являются сосредоточением самой большой аудитории, и кто-то это использует, решая свои конъюнктурные вопросы», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости Спорт».