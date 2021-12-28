Глава СБР — об Олимпиаде: был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ответил на вопрос о том, на какой результат российской сборной на Олимпийских играх — 2022 рассчитывают в СБР.



«У нас нет суперпланов, которые мы прописываем. Все спортсмены будут бороться за медали в каждой гонке. Учитывая результаты за четырёхлетие, был бы рад двум медалям, одна из которых была бы золотой. Но уверен, что они могут выиграть больше», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Олимпиада-2022 пройдёт с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили Олимпиаде в Китае дипломатический бойкот.