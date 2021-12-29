Сборная Норвегии представила форму на Олимпийские игры — 2022 в Пекине

Национальный олимпийский комитет сборной Норвегии представил форму команды для участия в Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Форма выполнена в голубом, тёмно-синем и белом цветах. В частности, состоит из голубых курток-трансформеров, которые перевоплощаются в жилеты, а также из белых парок.
Публикация доступна в «инстаграме» олимпийской сборной Норвегии.
В числе прочих в презентационном ролике приняли участие лыжница Терезе Йохауг, биатлонисты Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд и Тириль Экхофф.
Отметим, что по прогнозам экспертов именно норвежцы должны выиграть медальный зачёт грядущих Игр.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
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