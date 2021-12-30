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Путин поздравил главу Китая с Новым годом и выразил уверенность в успешном проведении ОИ

Путин поздравил главу Китая с Новым годом и выразил уверенность в успешном проведении ОИ
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Он поздравил его с Новым годом и приближающимся праздником весны.

Путин подчеркнул, что 2021 год прошёл под знаком 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который служит надёжной основой двусторонних отношений.

Отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня и выражена уверенность в том, что двум странам удастся добиться дальнейшего наращивания всего комплекса двусторонних связей, а новый межгосударственный проект – Год сотрудничества в области физической культуры и спорта – будет реализован с полной отдачей.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — приводится отрывок поздравления на сайте Кремля.

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