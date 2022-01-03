СМИ распространили «документ о запрете мусульманам ехать на Олимпиаду». Он оказался фейком

Духовное управление мусульман Российской Федерации выступило с заявлением по поводу публикации появившегося в «Твиттере» документа от имени Всемирного совета имамов, в котором содержался призыв к мусульманам бойкотировать зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Данный документ накануне распространили многие российские СМИ, не проверив его подлинность.
«В сети появился документ – заявление от некой организации Global Imams Council (Всемирный совет имамов), содержащий призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, намеченные на 2022 год. В документе указано, что его подписали Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, а также Верховные муфтии ещё ряда стран, что, конечно, является вопиющей ложью и не соответствует действительности.
Примечательно, что после телефонных переговоров с офисами Верховного муфтия Египта, шейха Шауки Алляма, Верховного муфтия Боснии и Герцеговины Хусейна Кавазовича и др. было достоверно выяснено, что духовное руководство этих стран также не имеет отношения к этому документу.
Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России официально заявляют, что председатель Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин не подписывал этот ложный документ. Духовное управление мусульман РФ и Совет муфтиев России cчитают созданную ситуацию провокацией и просят СМИ не распространять ложную информацию!» — говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.
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