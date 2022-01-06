Олимпийский комитет Швейцарии призвал МОК перенести Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет Швейцарии призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Глава НОК Швейцарии Ральф Штокли пояснил, что предложение связано со сложной ситуацией с коронавирусом.



«Мы почти каждый день слышим, что всё новые спортсмены заражаются коронавирусом, из-за чего не могут отобраться на Олимпиаду. У нас уже не так много времени до церемонии открытия, но мы ещё можем обсудить возможность переноса. Если на Игры не смогут приехать лучшие спортсмены, то ситуация будет сложной.



Это не требование, но мы предлагаем обсудить такой вариант. Ситуация сложная, особенно для европейских стран, в которых развит зимний спорт», — цитирует Штокли RTS.