КНДР отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за США и «враждебных сил»
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«США и подконтрольные им силы становятся всё более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — отмечается в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Олимпиады в Пекине.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
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