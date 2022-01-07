КНДР отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине из-за США и «враждебных сил»

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отказалась от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США и подконтрольные им силы становятся всё более неприкрытыми в своих действиях против Китая, направленных на предотвращение успешного открытия Олимпийских игр. Мы не сможем принять участие в Олимпийских играх из-за действий враждебных сил и всемирной пандемии. Мы полностью поддерживаем китайских товарищей в их работе по организации великолепного и замечательного олимпийского фестиваля», — отмечается в письме, которое КНДР направила в оргкомитет Олимпиады в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

