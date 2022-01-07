В Китае прокомментировали решение КНДР не участвовать в Олимпиаде в Пекине

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин прокомментировал решение властей КНДР не участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ранее сообщалось, что в КНДР отказались от участия в Играх «из-за действий враждебных сил и коронавируса».



«Китай и КНДР — близкие соседи. Страны традиционно поддерживают добрососедские отношения. С тех пор, как мы начали заниматься подготовкой к Играм, КНДР оказывала активную поддержку.



КНДР по некоторым причинам не сможет принять участие в Играх. Китай выражает полное понимание. Мы готовы и дальше укреплять контакты и сотрудничество между странами в ряде сфер, включая спорт», — сказал Вэнбьин во время брифинга.

Отметим, что спортсмены из КНДР также не участвовали в Олимпиаде в Токио (Япония), которая проходила в 2020 году.