«Проблемы могут всегда быть». В сборной России рассказали о подготовке к Олимпиаде

Глава сервис-бригады сборной России Александр Печерский рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине.

«Будут ли в Пекине проблемы? Думаю, да. Проблемы могут всегда быть, но то, что мы туда съездили, это 100% большой скачок для того, чтобы у нас проблем в Пекине всё-таки не было.

Мы посмотрели рельеф трассы, мы пощупали снег, мы посмотрели все нужные факторы, пощупали все структуры, которые у нас есть, попробовали экспериментальные смазки, которые у нас есть. Знаем ли, что делать на Олимпиаде? Более-менее", — сказал Печерский в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Сегодня российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе.