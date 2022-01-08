«Проблемы могут всегда быть». В сборной России рассказали о подготовке к Олимпиаде
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Глава сервис-бригады сборной России Александр Печерский рассказал о подготовке к Олимпиаде в Пекине.
«Будут ли в Пекине проблемы? Думаю, да. Проблемы могут всегда быть, но то, что мы туда съездили, это 100% большой скачок для того, чтобы у нас проблем в Пекине всё-таки не было.
Мы посмотрели рельеф трассы, мы пощупали снег, мы посмотрели все нужные факторы, пощупали все структуры, которые у нас есть, попробовали экспериментальные смазки, которые у нас есть. Знаем ли, что делать на Олимпиаде? Более-менее", — сказал Печерский в эфире «Матч ТВ».
Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.
Сегодня российские биатлонисты Кристина Резцова и Антон Бабиков выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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