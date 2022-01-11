Бьорген: может быть, лучше было бы перенести Олимпийские игры на год

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 41-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген считает, что было бы лучше провести Олимпийские игры в Пекине на год позже.



«Возможно, было бы лучше подождать год, как сделали с летними Олимпийскими играми. Ох уж эта неопределённость. Многие спортсмены готовились долгое время, а положительный тест им всё разрушил. У нас особая ситуация в мире. Было бы печально, если бы лучшие не смогли принять участие на Олимпийских играх.



Конечно, спортсмены испытывают неуверенность. Вы можете подготовиться только как обычно, иначе вы потеряете слишком много сил, идя и думая о том, что может произойти не так. Сейчас все находятся в своём маленьком олимпийском пузыре и тренируются», – цитирует Бьорген Aftonbladet.

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