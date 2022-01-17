Президент ОКР Станислав Поздняков дал прогноз по медалям России на Олимпиаде-2022 в Пекине
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предположил, сколько медалей завоюет национальная команда на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Мы не меняем наш медальный прогноз. Рассчитываем на порядка 30 медалей. У нас очень хорошая команда, большое количество чемпионов мира, победителей континентальных первенств. Мы рассчитываем на то, что сможем побороться за место в ведущей тройке медального зачёта. Но не всё от нас зависит в эти непростые времена.
Я очень надеюсь на лучшее, на то, что каждый спортсмен сможет реализовать свой потенциал. Если мы все очень бережно отнесёмся друг к другу, то у нас будет возможность порадоваться нашим успехам», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
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