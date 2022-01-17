Президент ОКР: Олимпиада в Пекине состоится, тут сомнений нет

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что проведению зимних Игр 2022 года в Пекине (Китай) ничто не помешает. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
«Олимпиада состоится, тут сомнений нет. Оргкомитет работает над тем, чтобы как можно больше мер принять для сокращения распространения «омикрона». В Пекине будет более строгий периметр, чем в Токио. Система превентивных мер в Японии показала свою эффективность. Самая большая проблема, которая мне видится в случае вспышки «омикрона», – могут сократить количество зрителей», — сказал Поздняков на пресс-конференции.
Сегодня, 17 января, был объявлен состав сборной России по биатлону на Олимпиаду в Пекине. В мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Антон Бабиков. Женскую национальную команду представят Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасные — Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.
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