МОК может пересмотреть правила допуска переболевших ковидом спортсменов на ОИ

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета прорабатывает возможность изменения действующих противоэпидемиологических правил, чтобы спортсмены, недавно перенёсшие заболевание, смогли выступить на Олимпийских играх.

Сейчас переболевшие коронавирусом спортсмены должны пройти дополнительное тестирование, если заболевание было перенесено за 30 дней до отправления в Пекин. Согласно действующему регламенту, два отрицательных ПЦР необходимо сдать не менее чем за восемь рабочих дней до планируемой даты отъезда в Китай.

Тем не менее операционный директор Международного олимпийского комитета Пьер Дюкре полагает, что существующие правила и новый более заразный штамм коронавируса могут перечеркнуть олимпийскую мечту некоторых спортсменов.

«Мы обсуждаем с группой медицинских экспертов возможность сокращения интервала между тестами и отправлением на Игры. Это позволит увеличить число участников соревнований. Все подобные ситуации будут рассмотрены в отдельном порядке, чтобы МОК и оргкомитет «Пекин-2022» могли найти компромисс и сделать всё возможное, чтобы допустить таких спортсменов. Но безопасность всё равно стоит для нас на первом месте.

В некоторых странах, где сейчас проходят заключительные квалификационные соревнования, существует реальный риск заразиться. Опубликованные недавно рекомендации призваны максимизировать шансы спортсменов сохранить здоровье. Они должны быть предельно осторожны, чтобы не оказаться в сложной ситуации и выступить на Играх», — приводит слова Дюкре сайт Олимпийского комитета России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что не предвидит повышенного риска передачи коронавируса на зимних Олимпийских играх в Пекине.