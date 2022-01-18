Нарышкин: у России есть информация по вмешательству США в процесс подготовки ОИ-2022

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия располагает информацией о кампании США и их союзников по дискредитации зимней Олимпиады 2022 года в Пекине.
«Должен сказать, что мы располагаем довольно обширной информацией по развёрнутой Соединёнными Штатами Америки, их наиболее одиозными и послушными союзниками такой масштабной кампании по агрессивному и злонамеренному вмешательству в процесс подготовки пекинской Олимпиады. Мы видим их попытки дискредитировать организаторов Олимпийских игр в Пекине. Главную роль в этих действиях играет государственный департамент Соединённых Штатов Америки, который координирует всю антикитайскую активность по олимпийской тематике подконтрольных им неправительственных организаций и средств массовой информации», — приводит слова Нарышкина «РИА Новости».
Ранее власти США объявили, что не будут отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин. Поводом стали нарушения прав человека в КНР. Дипломатический бойкот поддержали Великобритания, Австралия и Канада.
Олимпиада-2022 пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля.
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