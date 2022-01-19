Валерия Васнецова: сами видите, что наша пятёрка в основном выделялась

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, попавшая в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине, считает, что пять выбранных спортсменок являются сильнейшими в стране.

«Считаю, выбор состава был адекватным. Сами видите, что наша пятёрка в основном выделялась. Такой у нас уровень, наверное, на данный момент мы являемся сильнейшими. Признаюсь, что даже не думала об этом. Не верила, что ли, в себя, что попаду. Все сами видели, как я выступала в начале сезона. Только к Оберхофу после горного сбора начала чувствовать себя прекрасно. Немного в Рупольдинге не получилось, но надеюсь, что на Олимпиаде тоже всё будет хорошо. Поверила, что могу попасть в олимпийский состав после этапа в Оберхофе. Думаю, у нас ещё есть время потренироваться, привыкнуть к месту. Всё должно быть хорошо, потому что тренер говорил, что готовит нас к Олимпиаде, где должен прийти пик формы.

Хочется не подвести свою страну. Я не думаю о каких-то конкретных местах. Мысли больше о правильности работы, о том, как правильно подойти к стартам. Если всё сделать верно, то из этого вытекает результат. У меня не было стремления, что я из кожи вон лезу и хочу попасть на Игры. Я понимала, что туда должны поехать сильнейшие. Не хочу ехать туда только ради Олимпиады и говорить: «Вот счастье оказаться тут!» Надо быть абсолютно готовой, чтобы показать себя там», — сказала биатлонистка в интервью «Матч ТВ».

В состав женской национальной команды на Олимпийские игры вошли Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Васнецова. Запасными стали Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.