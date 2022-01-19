На экипировке команды Казахстана впервые появится название страны на казахском языке

Впервые в истории Казахстана на экипировке олимпийской команды появится название страны на казахском языке – «QAZAQSTAN», сообщает Olympic.kz.
Специальное разрешение на изменение элемента экипировки – с международного обозначения на национальный — было получено от Международного олимпийского комитета. При этом Казахстан в списке трёхбуквенных кодов МОК пока остаётся под обозначением KAZ, поскольку аббревиатура используется в соответствии с международным стандартом.
В НОК Казахстана уверены, что один из важнейших элементов олимпийской экипировки, исполненный на родном языке, придаст уверенности атлетам и станет для них символом поддержки соотечественников.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.
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