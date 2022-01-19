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МИД КНР считает попытки США дискредитировать Олимпиаду обречёнными на провал

МИД КНР считает попытки США дискредитировать Олимпиаду обречёнными на провал
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Попытки властей США воспрепятствовать нормальному проведению зимней Олимпиады в Пекине ни к чему не приведут, и власти КНР уверены, что соревнования пройдут успешно. Об этом заявил в среду, 19 января, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

«Подобные действия [Соединённых Штатов] свидетельствуют об ограниченности [американской стороны] и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом», — сообщил он на брифинге, комментируя высказывание директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о развёрнутой США и некоторыми её союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине.

По словам китайского дипломата, власти КНР хорошо подготовились к Олимпиаде и уверены в её успешном проведении. «Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества», — добавил Чжао Лицзянь.

XXIV зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.

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