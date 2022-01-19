МИД КНР считает попытки США дискредитировать Олимпиаду обречёнными на провал

Попытки властей США воспрепятствовать нормальному проведению зимней Олимпиады в Пекине ни к чему не приведут, и власти КНР уверены, что соревнования пройдут успешно. Об этом заявил в среду, 19 января, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.
«Подобные действия [Соединённых Штатов] свидетельствуют об ограниченности [американской стороны] и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом», — сообщил он на брифинге, комментируя высказывание директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о развёрнутой США и некоторыми её союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине.
По словам китайского дипломата, власти КНР хорошо подготовились к Олимпиаде и уверены в её успешном проведении. «Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества», — добавил Чжао Лицзянь.
XXIV зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.
- 19 января 2022
-
13:32
-
13:17
-
13:01
-
12:48
-
12:23
-
11:14
-
11:10
-
10:55
-
09:56
-
09:24
-
07:39
-
07:34
- 18 января 2022
-
23:31
-
23:22
-
22:23
-
19:02
-
17:56
-
17:38
-
15:35
-
13:56
-
13:45
-
13:20
-
11:03
-
10:41
-
10:36
-
10:26
-
09:02
-
08:56
-
07:52
-
07:48
- 17 января 2022
-
23:04
-
22:37
-
22:13
-
21:30
-
21:18