МИД КНР считает попытки США дискредитировать Олимпиаду обречёнными на провал

Попытки властей США воспрепятствовать нормальному проведению зимней Олимпиады в Пекине ни к чему не приведут, и власти КНР уверены, что соревнования пройдут успешно. Об этом заявил в среду, 19 января, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.

«Подобные действия [Соединённых Штатов] свидетельствуют об ограниченности [американской стороны] и к тому же абсолютно ошибочны. Несомненно, они не смогут снискать популярности и не увенчаются успехом», — сообщил он на брифинге, комментируя высказывание директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о развёрнутой США и некоторыми её союзниками кампании, направленной против Олимпийских игр в Пекине.

По словам китайского дипломата, власти КНР хорошо подготовились к Олимпиаде и уверены в её успешном проведении. «Попытки очернить Игры в Пекине ущемляют интересы спортсменов. Они полностью противоречат олимпийскому духу и общепринятой позиции международного сообщества», — добавил Чжао Лицзянь.

XXIV зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада — с 4 по 13 марта.