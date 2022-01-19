МОК потребовал от журналистов России не использовать национальную символику на ОИ в Пекине

Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал от российских журналистов не использовать национальную символику на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом рассказал глава пресс-службы Олимпийского комитета России (ОКР) на встрече с журналистами.
Запрет касается в том числе использования символики даже в соцсетях. В противном случае журналиста, нарушившего запрет, ожидает отзыв аккредитации. Сообщается, что это предупреждение от МОК и оргкомитета Игр является гораздо более жёстким, чем на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).
На зимних Олимпийских играх 2018 года сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.
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