Фигурист Литвинцев будет знаменосцем Азербайджана на открытии Олимпиады-2022

Азербайджан определился со спортсменом, который будет нести национальный флаг страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, сообщает Sputnik Азербайджан. По решению Национального олимпийского комитета (НОК), знаменосцем Азербайджана на открытии Игр будет фигурист Владимир Литвинцев.

Помимо Литвинцева, на Олимпиаде в Пекине Азербайджан также будет представлен в фигурном катании одиночницей Екатериной Рябовой. Она уже не в первый раз представит Азербайджан на соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Впервые под флагом Азербайджана фигуристка выступала на Юношеской олимпиаде 2020 года в Лозанне (Швейцария).

Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На зимней Олимпиаде Азербайджан будет представлен уже в пятый раз.