Фигурист Литвинцев будет знаменосцем Азербайджана на открытии Олимпиады-2022

Азербайджан определился со спортсменом, который будет нести национальный флаг страны на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине, сообщает Sputnik Азербайджан. По решению Национального олимпийского комитета (НОК), знаменосцем Азербайджана на открытии Игр будет фигурист Владимир Литвинцев.
Помимо Литвинцева, на Олимпиаде в Пекине Азербайджан также будет представлен в фигурном катании одиночницей Екатериной Рябовой. Она уже не в первый раз представит Азербайджан на соревнованиях под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК). Впервые под флагом Азербайджана фигуристка выступала на Юношеской олимпиаде 2020 года в Лозанне (Швейцария).
Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. На зимней Олимпиаде Азербайджан будет представлен уже в пятый раз.
- 19 января 2022
-
19:32
-
19:16
-
19:06
-
18:49
-
18:25
-
17:48
-
16:04
-
15:55
-
15:48
-
15:34
-
15:30
-
15:28
-
15:24
-
15:23
-
15:18
-
14:58
-
14:29
-
13:32
-
13:01
-
12:48
-
12:23
-
11:14
-
11:10
-
10:55
-
09:56
-
09:24
-
07:39
-
07:34
- 18 января 2022
-
23:31
-
23:22
-
22:23
-
19:02
-
17:56
-
17:38
-
15:35