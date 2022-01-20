Названы французские лыжники, которые выступят на Олимпиаде в Пекине
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Назван состав сборной Франции по лыжным гонкам на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).
Французскую команду представят 13 спортсменов – пять женщин и восемь мужчин.
Состав сборной Франции по лыжным гонкам на Олимпийские игры — 2022
Женщины: Корали Бентс, Дельфин Клодель, Флора Дольси, Мелисса Галь, Лена Кентен.
Мужчины: Адриен Бакшайдер, Лука Шанава, Рено Же, Ришар Жуве, Уго Лапалус, Жюль Лапьер, Морис Манифика, Клеман Парисс.
В общем зачёте Кубка мира после пяти этапов, включая «Тур де Ски», лучший из французских лыжников, Ришар Жуве, занимает восьмое место. Шанава и Лапалус идут 23-м и 24-м соответственно. У женщин лучшая из француженок, Клодель – 19-я.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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