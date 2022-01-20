Стало известно, в какую сумму обошлась подготовка российских олимпийцев к Играм в Пекине

Стала известна сумма, затраченная на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм — 2022.

Как сообщается на сайте Минспорта России, в течение четырёхлетнего олимпийского цикла подготовка спортсменов осуществлялась по ведомственному проекту «Пекин 2022» и целевым комплексным программам по видам спорта. За это время из средств федерального бюджета было выделено более 7 млрд рублей.

Сборные команды России обеспечены оборудованием, спортивным инвентарём и экипировкой специального и общего назначения, профинансированы мероприятия из Единого календарного плана.

В октябре 2021 года для участия в дорогостоящих тестовых мероприятиях на олимпийских объектах Китая Минспортом России выделено дополнительное финансирование в размере 412 млн рублей. Кроме того, из резервного фонда правительством выделены финансовые средства для полного обеспечения спортивных мероприятий ЕКП до конца января 2022 года в размере 416 млн рублей.