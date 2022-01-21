Появились подробности церемонии открытия Олимпиады в Пекине

Зажжение олимпийского огня на церемонии открытия Олимиады-2022 в Пекине пройдёт самым необычным образом за последние 100 лет. Об этом сообщил исполнительный директор Олимпийской вещательной службы Яннис Экзархос.

Автором сценария церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года стал режиссёр Чжан Имоу, который был автором аналогичного события в Пекине 2008 года на том же столичном стадионе «Птичье гнездо». Тогда церемония стала одной из самых впечатляющих в истории Олимпиад.

«Я не вправе раскрывать детали церемонии открытия, чтобы не портить впечатление зрителям. Но могу смело заявить, что это шоу настолько же впечатляет, как и состоявшееся на стадионе «Птичье гнездо» 14 лет назад», — передал мнение Экзархоса сайт Олимпийского комитета России.

«Зажжение чаши с олимпийским огнем – кульминация всего действия – будет произведено наиболее нестандартным способом за последнее столетие. Кроме того, большое внимание в сценарии уделено темам защиты экологии и снижению уровня выбросов углекислого газа в атмосферу», — считает Чжан Имоу.

Церемония открытия XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине начнётся 4 февраля в 15:00 по московскому времени (в 23:00 по китайскому).