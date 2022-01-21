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Минспорта Украины посоветовал олимпийцам избегать фото с российскими спортсменами в Пекине

Минспорта Украины посоветовал олимпийцам избегать фото с российскими спортсменами в Пекине
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Министерство спорта Украины рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине (Китай), избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

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