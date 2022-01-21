В Федерации биатлона Украины отреагировали на новость о запрете фото с россиянами

В Федерации биатлона Украины отреагировали на рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами и не давать интервью на русском языке.

«Первый раз о таком слышим, подобных рекомендаций федерация не получала. Если бы они были, то о них было бы известно, но мы, как уже было сказано, о таком слышим впервые. В федерацию такие рекомендации не приходили», — приводит слова представителя Федерации ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).