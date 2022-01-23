Среди прибывших на ОИ-2022 в Пекин с 4 января выявили 39 случаев заражения коронавирусом
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Оргкомитет Олимпийских игр 2022 года сообщил о случаях заражения коронавирусом, которые были выявлены среди прибывших на соревнования лиц. Сообщается, что были выявлены 39 случаев заражения коронавирусом.
Статистика затрагивает период с 4 по 22 января. За это время в Китай прибыли 2586 человек. Спортсменами и представителями команд являются 171 из них, 2415 — иными лицами, которые в том или ином качестве задействованы на Олимпийских играх.
При этом случаев заражения коронавирусом среди спортсменов и представителей команд пока нет. В «пузырях», которые созданы для участников Олимпиады и персонала, был проведён 336 421 ПЦР-тест. Выявлено 33 случая заражения, но в этом списке нет спортсменов и членов команд.
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