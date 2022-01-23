Кристина Резцова отобралась в масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Кристина Резцова отобралась в масс-старт на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Она выполнила критерии отбора, так как находится в топ-15 общего зачёта Кубка мира.

Сегодня, 23 января, состоялась заключительная гонка в масс-старте перед Олимпийскими играми в Пекине. Резцова после неё занимает 13-е место в общем зачёте. Этап Кубка мира в Антхольце (Италия) является последним перед Олимпийскими играми.

В масс-старт попадают призёры спринта, пасьюта и индивидуальной гонки на Олимпиаде (от трёх до девяти спортсменов), далее следуют 15 лучших в Кубке мира на данный старт, остальные добираются по количеству набранных очков на текущих Играх. Лимит для страны — не более четырёх спортсменов.

Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля.