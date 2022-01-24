МОК объявил об изменении мер по борьбе с коронавирусом на Олимпиаде в Пекине

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что внесены изменения в правила по борьбе с коронавирусом на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Людей с положительным результатом ПЦР-теста будут изолировать в специальных помещениях. При проведении на карантине 10 и более дней они смогут заселиться в ранее забронированные места проживания в том случае, если у них нет симптомов коронавирусной инфекции и есть отрицательные результаты тестов на протяжении трёх дней подряд.
После возвращения из карантина человек будет восприниматься как «имевший близкий контакт с заражённым». Если у него будут отрицательные тесты в течение двух дней подряд, то следующие семь дней человек будет иметь статус «бывшего в близком контакте».
При этом период близкого контакта сокращён с 14 до 7 дней. В течение этого времени лицо будет проходить тестирование два раза в день.
Лица, у которых ПЦР-тесты стабильно дают положительные результаты, смогут воспользоваться новой процедурой по скорейшему возвращению на родину.
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