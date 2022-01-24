Министр спорта Украины: украинцы не должны быть рядом с россиянами с флагом на ОИ в Пекине

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подтвердил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине (Китай), избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.
«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, мы говорили о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде. Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.
Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — приводит слова чиновника «Суспільне Спорт».
Напомним, на Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Могучих традиционно сделали совместное фото. После публикации в средствах массовой информации снимков на Могучих обрушилась волна жёсткой критики со стороны соотечественников.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
- 24 января 2022
-
15:15
-
14:59
-
14:47
-
14:43
-
14:15
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:19
-
11:53
-
11:51
-
10:52
-
10:26
-
10:08
-
09:38
-
09:05
-
08:58
-
00:58
-
00:41
-
00:14
-
00:12
-
00:05
- 23 января 2022
-
23:49
-
23:49
-
23:36
-
23:30
-
23:21
-
23:12
-
23:06
-
23:01
-
22:58
-
22:54
-
22:48