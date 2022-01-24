Губерниев — министру Украины: какие провокации? Я у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Он подтвердил, что ведомство рекомендовало избегать украинским спортсменам совместных фото с россиянами во время Олимпийских игр в Пекине (Китай). Гутцайт заявил, что спортсмены знают, как «вести себя во время провокаций», связанных с россиянами.
«Министр — идиот. Он и есть главный враг украинского спорта. Какие могут быть провокации? Я зайду и у Юлии Джимы заберу сыр на завтраке? Это заявление — самая главная провокация.
Мы дружим с Украиной. Я в прекрасных отношениях с украинскими тренерами и спортсменами. Наши номера находились рядом, мы каждый день здоровались. Не было никаких проблем — они их сами выдумывают. Мне нет никакого дела до министра спорта. Они только нервируют спортсменов и создают им невыносимые условия. Мы всегда с распростёртыми объятиями к их спортсменам, как и они. Человек же говорит о каких-то провокациях», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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