Журова: если украинцы не хотят стоять рядом с россиянами, тогда не надо участвовать в ОИ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова министра молодёжи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Ранее чиновник подтвердил, что ведомство рекомендовало своим спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Пекине (Китай), избегать совместных снимков с российскими олимпийцами.

«Все эти заявления со стороны Украины не приносят никакой пользы олимпийскому движению и его принципам. Я уже упоминала об очень важном лозунге «вместе». Подобными высказываниями украинские чиновники нарушают главные принципы.

Хорошо, что они хотя бы объявили об этом до Олимпийских игр, чтобы не было ситуаций, как с Ярославой Могучих, которую затравили после объятий с Марией Ласицкене. Это же были исключительно позитивные эмоции, а на Украине спортсменку заклеймили позором. Сейчас спортсмены хотя бы будут понимать, что с украинской точки зрения это плохо и запрещено.

Если для Украины это неуместно и неправильно, если не хотят, тогда не надо участвовать в Олимпийских играх. В своё время при военных конфликтах спортсмены определённых стран отказывались выходить на старт. Сейчас МОК обезопасил себя: если спортсмен не выйдет на старт, то будут применены санкции Олимпийского комитета. Украинская команда же не сможет не выйти на старт, поэтому они пошли на такие меры. Не хотят находиться рядом? А в случае масс-старта они убегут в другую сторону? Или откажутся от борьбы в финале? Думаю, что вряд ли.

Спортсмены всё равно дружат. Уверена, что у многих спортсменов из сборной Украины есть внутренний протест, но они об этом не скажут — это небезопасно для них. В интернете, на родине, на всех каналах будет масштабный буллинг. Украинским спортсменам просто придётся потерпеть две недели — это двойные стандарты. Для меня очень грустно, что это вообще происходит», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.