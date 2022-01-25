Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Поделиться
С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по горнолыжному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.
Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
6 февраля
6:00 мск — скоростной спуск, мужчины.
7 февраля
8:45 — гигантский слалом, женщины.
8 февраля
6:00 — супергигант, мужчины.
9 февраля
8:45 — слалом, женщины.
10 февраля
9:15 — суперкомбинация, слалом, мужчины.
11 февраля
6:00 — супергигант, женщины
13 февраля
8:45 — гигантский слалом, мужчины.
15 февраля
6:00 — скоростной спуск, женщины.
16 февраля
8:45 — слалом, мужчины.
17 февраля
9:00 — суперкомбинация, слалом, женщины.
19 февраля
7:46 — командные соревнования, финал.
Комментарии
- 25 января 2022
-
09:32
-
09:19
-
09:04
-
09:00
-
00:49
-
00:49
-
00:39
-
00:14
- 24 января 2022
-
23:49
-
22:52
-
22:45
-
22:30
-
22:22
-
22:20
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:42
-
21:34
-
21:20
-
21:17
-
21:05
-
20:48
-
20:18
-
19:36
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:12
-
18:58
-
18:36
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:56
Партнерский контент