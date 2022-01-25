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Горнолыжный спорт, Олимпиада-2022 в Пекине — расписание соревнований, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований по горнолыжному спорту на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
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С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по горнолыжному спорту. В этом виде спорта будут разыграны 11 комплектов медалей.

Горнолыжный спорт. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
6 февраля
6:00 мск — скоростной спуск, мужчины.

7 февраля
8:45 — гигантский слалом, женщины.

8 февраля
6:00 — супергигант, мужчины.

9 февраля
8:45 — слалом, женщины.

10 февраля
9:15 — суперкомбинация, слалом, мужчины.

11 февраля
6:00 — супергигант, женщины

13 февраля
8:45 — гигантский слалом, мужчины.

15 февраля
6:00 — скоростной спуск, женщины.

16 февраля
8:45 — слалом, мужчины.

17 февраля
9:00 — суперкомбинация, слалом, женщины.

19 февраля
7:46 — командные соревнования, финал.

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