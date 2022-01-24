Российские шорт-трекисты показали форму, в которой выступят на Олимпийских играх — 2022
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Олимпийский комитет России (ОКР) показал, как выглядит форма российских шорт-трекистов для выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
Состав команды на Игры – 2022 выглядит следующим образом:
Мужчины
Семён Елистратов
Константин Ивлиев
Павел Ситников
Денис Айрапетян.
Женщины
Елена Серёгина
Софья Просвирнова
Екатерина Ефременкова
Анна Вострикова
Вера Рассказова.
Публикация доступна в официальном «инстаграме» ОКР.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
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